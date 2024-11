2ª edição da Mostra Sesc HQ de Pacoti ocorre de 28 a 30 de novembro

Na quinta-feira, 28, às 19h, será entregue o Troféu Luiz Sá ao escritor e quadrinista Klévisson Viana Crédito: Acervo pessoal

Pacoti, na serra do Maciço de Baturité, distante cerca de 95km de Fortaleza, vem aos pouco se transformando na capital cearense dos quadrinhos, abrindo espaço para divulgar esse gênero literário que conta histórias por meio de desenhos e textos em sequência. Realizado pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc, Mostra Sesc HQ de Pacoti tem o intuito de transformar Pacoti em referência de HQ e também de se tornar uma mostra internacional. Na programação, o o ilustrador português Paulo Monteiro, diretor do Festival Internacional de Quadrinhos de Beja, participa pela segunda vez consecutiva e, dessa vez, o ilustrador Angolano Tche Gurgel, criador do Festival Luanda International Cartoon estará presente. Eles realizarão a palestra “Festivais de Quadrinhos”, na quinta-feira, 28, a partir das 16h30.

Na quinta-feira, 28, às 19h, será entregue o Troféu Luiz Sá ao escritor e quadrinista Klévisson Viana, curador do livro lançado na 1ª edição da Mostra Sesc HQ em 2022 – Polo de Lazer. No mesmo momento, haverá o show (concerto desenhado) de abertura da Mostra Sesc HQ, com Abidoral Jamacaru, cantor, compositor e um dos maiores representantes da música popular caririense.

Neste ano, o lançamento que marcará a 2ª edição do evento também acontece no dia 28, às 15h. O livro Avallon é baseado no álbum de mesmo nome, lançado em 1986, e de autoria Abidoral Jamacaru. As histórias são inspiradas nas oito faixas do LP que pode ser considerado um marco na produção musical cearense. Homenageando os talentos da terra, o evento vai inaugurar, no sábado, 30, às 16h, o monumento dos personagensReco-reco, Bolão e Azeitona, uns dos primeiros personagens de quadrinhos brasileiros, criados pelo cartunista cearense Luiz Sá, e que foram sucesso na década de 1930, veiculados na revista O Tico-Tico. A confecção dos monumentos, que ficarão na entrada da cidade de Pacoti, foi de responsabilidade de outro cearense, o artista plástico Antonio Jáder Pereira, Dim Brinquedim. Outro ponto alto do evento será as exposições “Mendez” e “Pacoti em Quadrinhos”, que ficarão expostas na Escola de Artes BCA durante toda a Mostra. Segundo Alemberg Quindins, o acervo do artista baturiteense Mário Mendez, um dos maiores nomes da caricatura brasileira, foi doado ao Sesc.

A Mostra Sesc HQ vai contar com oficinas, palestras, exposições, apresentações culturais, além da Feira Literária que disponibilizará a venda de quadrinhos das editoras cearenses Reboot e Avoante. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Importância para o Maciço de Baturité Segundo o presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão, assim como o Cariri já é reconhecido como o berço da Mostra Sesc Cariri de Culturas, a ideia é construir para o Maciço de Baturité essa identidade dos quadrinhos, criando toda uma rede cultural no Estado tanto por meio da tradição quanto das manifestações artísticas contemporâneas.