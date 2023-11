6 filmes e séries para revisar História para o Enem 2023

Embora essas produções nem sempre sejam 100% precisas do ponto de vista histórico, elas oferecem uma oportunidade divertida de identificar eventos autênticos e adaptados para o entretenimento, pondo em prova os seus conhecimentos antes da prova.

Confira uma seleção de filmes e séries que podem ser uma maneira divertida de relaxar enquanto revisa História, disciplina da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias que será trabalhada no Enem no domingo próximo, 5.

Estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser uma jornada desafiadora, mas também é essencial encontrar maneiras de relaxar e aliviar o estresse durante a reta final.

Estudar e relaxar

O relaxamento nos dias anteriores à realização da prova é uma das estratégias para o sucesso no Enem, de acordo com o psicólogo Évio Gianni Batista Carlos, do Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização Educacional Farias Brito.

“Reduza suas horas de estudo e insira na sua rotina atividades relaxantes e lúdicas, para que você consiga chegar com melhor humor no momento da prova”, recomenda. Então, vamos começar!

Roma

(Série na HBO Max)

Ano de lançamento: 2005