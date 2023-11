Como o tema "Inteligência Artificial" pode cair na prova de Ciências Humanas do Enem

As disciplinas de Ciências Humanas, como História, Geografia, Filosofia e Sociologia, abrangem uma série de competências e habilidades, entre elas competência 4 (C4), que merece atenção. Essa competência analisa como os avanços tecnológicos impactam o trabalho e a sociedade, desde a Revolução Industrial até a era da IA.

O primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 avaliará, entre outras áreas, a de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Nesta matéria, vamos explorar como a inteligência artificial (IA) pode ser abordada em Ciências Humanas, focando na competência 4 e seus principais temas. Além disso, discutiremos como a interdisciplinaridade nas disciplinas dessa grande área pode enriquecer nosso entendimento da IA. Vamos começar!

• As fases da Revolução Industrial, que atualmente englobam nanotecnologia e inteligência artificial .

• As transformações de manufaturas para sistemas fabris mais complexos, como Taylorismo, Fordismo e Toyotismo.

• Modos de produção diversificados, como o escravismo antigo e o sistema feudal, até as proposições do marxismo.

A C4 abrange as habilidades H16, H17, H18, H19 e H20, permitindo que você selecione temas importantes para a prova. Alguns desses temas incluem:

• Geografia: Investigando as transformações políticas e econômicas causadas pelas novas tecnologias.

• História: Explorando a relação das tecnologias com diferentes períodos históricos.

Nesse contexto, o jornalismo desempenha um papel fundamental ao manter-nos atualizados sobre as transformações do mundo contemporâneo, atuando como um "termômetro" dos temas atuais.

A habilidade H20 do Enem requer que os candidatos "selecionem argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho".

• Sociologia: Examinando as mudanças nas relações trabalhistas e sociais causadas pelo avanço tecnológico.

Em 2023, a IA continuou a evoluir, gerando manchetes relevantes, como:



• "Além de Elis Regina: 5 vezes em que a IA 'ressuscitou' cantores" (O POVO)



• "Como a inteligência artificial contribui para o racismo" (Veja)



• "Entenda como a inteligência artificial tem auxiliado na busca por reféns em 'salade guerra' de Israel" (O Globo)



• "Por que a inteligência artificial está afetando as relações humanas, a empatia e a solidão" (Valor Econômico)



Pontos positivos e negativos



Viu só como um tema recorrente em notícias pode nos fornecer pontos positivos e negativos? A IA oferece várias vantagens, como eficiência, disponibilidade 24/7 e análise de dados. No entanto, também apresenta desafios, como vieses, preocupações com a privacidade e limites éticos.



Prós:



• Eficiência: A IA pode automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo e recursos.



• Disponibilidade 24/7: A IA pode funcionar sem parar, fornecendo serviços 24 horas por dia.



• Análise de dados: A IA pode processar grandes volumes de dados para extrair informações valiosas.



Contras:



• Vieses: Algoritmos de IA podem perpetuar vieses humanos se não forem adequadamente treinados.



• Privacidade: A coleta de dados para IA pode levantar preocupações sobre a privacidade.



• Limites éticos: A IA possui muita competência para criar conteúdos sofisticados, mas não verdadeiros.



Reflexões

A IA está transformando a realidade de maneiras impressionantes, incluindo o surgimento de deepfakes, que desafiam nossos conceitos de realidade e fantasia. Isso levanta questões éticas e políticas que merecem reflexão.



Um exemplo é como essas deepfakes podem gerar consequências danosas para a imagem de uma pessoa ou organização a partir da divulgação de conteúdos alterados - e, portanto, falsos.



Essa é apenas uma das reflexões entre o mar de possibilidades que esse tema desponta. Selecionamos outras proposições para ajudar a refletir sobre a IA em Ciências Humanas:



• Como podemos garantir que a IA seja justa e não perpetue desigualdades sociais?



• A IA pode ser programada para reconhecer emoções humanas, mas isso equivale à verdadeira compreensão emocional? Quais são as implicações disso na área da psicologia?



• Como a sociedade deve se adaptar a essa mudança e fornecer novas oportunidades de emprego?



Esperamos que estas dicas tenham sido úteis na sua preparação para o Enem. Boa sorte na sua prova!

+ As dicas deste texto são dos professores Nilton Sousa, João Saraiva e Adriano Bezerra, da Organização Educacional Farias Brito.

