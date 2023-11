REDAÇÃO: como solucionar o problema e se garantir no Enem

Agente, Ação, Meio, Finalidade e Detalhamento são elementos que devem estar presentes no texto

Uma das partes mais desafiadoras da Redação do Enem é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Confira as dicas para se dar bem nessa etapa do texto!

Observe os seguintes elementos:

AGENTE (Quem?) - as instituições sociais ou governamentais que irão solucionar a problemática. Deve-se atentar para as funções dos agentes apresentados, tentando demonstrá-los de maneira bem específica.

AÇÃO (O quê?) - as medidas que serão realizadas para solucionar o problema. Deve-se atentar para a necessidade de ações bem específicas que demonstrem que o candidato sabe realmente como seria a solução.