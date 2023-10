Confira 5 conteúdos importantes para a prova de Linguagens do Enem

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 está chegando! Neste domingo, 5, uma das áreas que os candidatos irão encarar é a de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Nesta matéria, trouxemos alguns dos principais conceitos abordados no teste. Fique ligado e boa prova!

Funções de linguagem



Expressiva: transmite emoções e subjetividades.



Referencial: transmite dados da realidade de forma direta e objetiva.



Fática: deseja manter a comunicação e, para isso, enfatiza o canal ou veículo de comunicação. Exemplo: Alô! Está me escutando?



Metalinguística: quando a mensagem utiliza o próprio código para falar dele mesmo. Exemplo: um texto que fala sobre escrita.

Estratégias de argumentação



Comoção: deseja influenciar alguém a partir de algo negativo.



Sedução: deseja influenciar alguém a partir de algo positivo.



Intimidação: deseja influenciar alguém ao dar a entender que algo ruim pode acontecer com essa pessoa.



Chantagem: deseja influenciar alguém a partir do poder que o autor tem sobre essa pessoa.

+ As dicas deste texto são do professor Daniel Victor da Organização Educacional Farias Brito

