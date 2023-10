enel

Enel Distribuição Ceará esclarece sobre o reajuste das tarifas

Maioria dos consumidores não sentirá o impacto do reajuste, em função do fim da cobrança da Bandeira Escassez Hídrica pelo governo. De uma conta de R$ 100, R$ 75 correspondem a compra de energia, encargos do setor, custos de geração e transmissão de energia e impostos que não são de responsabilidade da distribuidora