Enel realiza investimento de mais de R$ 5 bilhões nos últimos cinco anos no Ceará

A distribuidora contratou esse ano 400 profissionais que já foram capacitados e já compõem o quadro de colaboradores companhia e promove a capacitação e inclusão de mulheres no mercado de trabalho através do Projeto Mulheres Eletricistas Crédito: Divulgação

A Enel Distribuição Ceará segue comprometida com a qualidade do fornecimento de energia do Ceará e está com um pacote de obras e ações na rede de distribuição. Projetos de inovação, digitalização, obras e manutenção da rede elétrica, além de ações de sustentabilidade estão entre os principais projetos para este ano. A companhia investiu cerca de R$ 5,1 bilhões nos últimos cinco anos. Os investimentos foram destinados na expansão da rede elétrica, no combate a perdas, na qualidade do sistema e na adequação de infraestrutura. Só no primeiro semestre desse ano foram investidos cerca de R$ 886 milhões, um aumento de cerca de 23%, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Só em Fortaleza e Região Metropolitana, nos últimos dois anos, a companhia inaugurou três novas subestações nos municípios de Pacatuba, Pindoretama e Itaperi, em Fortaleza.

Com os investimentos, a distribuidora registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. De junho do ano passado a junho desse ano, a empresa reduziu em 12,9% a duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora) e em 9,4% a frequência média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora), estando dentro dos limites exigidos da agência reguladora. Além disso, o uso da inovação e de novas tecnologias faz parte de uma grande ação para melhoria na qualidade do fornecimento de energia. Para isso foi implementado o projeto Telecontrole, que consiste na utilização de equipamentos controlados à distância para operação remota da rede tornando o serviço mais eficiente. O objetivo do projeto é fazer com que a quantidade de clientes afetados naquela área desligada seja a menor possível, reduzindo significativamente o tempo de restabelecimento do fornecimento de energia. Mais de 4.400 equipamentos já foram instalados em todo o estado. Outro projeto da companhia é o Self-healing, que é capaz de realizar todas as manobras de recomposição da rede após falha sem intervenção do operador, ou seja, totalmente de forma automática e num intervalo menor de tempo. Nos últimos dois anos, a Enel Ceará ativou o recurso de recomposição automática em 302 alimentadores, o que representa automação de 42% da rede de média tensão. O principal benefício desse tipo de tecnologia é a diminuição no tempo de normalização do fornecimento, além de reduzir o número de clientes sem energia em uma área afetada. A empresa também instalou mais de 700 equipamentos para Comunicação via satélite em toda a frota de viaturas para agilizar o contato entre o Centro Operacional e os eletricistas em campo. Só esse ano, foram contratados para Fortaleza e Região Metropolitana cerca de 450 profissionais e inseridas 135 viaturas no trabalho de campo. Em parceria com o Senai, a Enel inaugurou também um Centro de Treinamento em Fortaleza com o objetivo de formar mão de obra especializada para atuar nos mais modernos tipos de rede de energia. Os Centros têm capacidade de treinar mais de 3 mil novos profissionais Uma das grandes novidades do Centro de Treinamento é que, a partir da simulação 3D, os participantes poderão realizar procedimentos e operações, escolhendo equipamentos e ferramentas adequadas. Com essa tecnologia é possível vivenciar a experiência de uma intervenção na rede de forma segura. A companhia lançou também o Projeto Mulheres Eletricistas, para capacitação e inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Atualmente a companhia já conta com eletricistas contratadas, realizando os serviços emergenciais na capital cearense. Com o programa Insourcing, a distribuidora contratou esse ano 400 profissionais que já foram capacitados e já compõem o quadro de colaboradores companhia.

Só no primeiro semestre desse ano foram investidos cerca de R$ 886 milhões, um aumento de cerca de 23%, em relação ao primeiro semestre do ano passado Crédito: Divulgação

“A contratação de novos eletricistas vem do compromisso da Enel em garantir a capacitação dos profissionais para realização das atividades de forma 100% segura. Com os centros de formação também vamos formar profissionais mais especializados para realizar instalação, construção, operação e manutenção de redes com as novas tecnologias que já estão sendo instaladas pelo grupo Enel em todo o Brasil”, avalia Márcia Sandra, Presidente da Enel Ceará. Como parte da estratégia da empresa e pelo compromisso público assumido com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, a Enel realiza diversos projetos socioambientais relacionados aos temas da Eficiência Energética, Consumo Consciente, Educação, Formação, Inclusão social, Geração de Renda, entre outros.

Alinhada às ODS da ONU, a Enel realiza diversos projetos socioambientais relacionados aos temas da Eficiência Energética, Consumo Consciente, Educação, Formação, Inclusão social, Geração de Renda, entre outros Crédito: Divulgação/Ed Castro Um dos projetos com foco na sustentabilidade é o Ceará Sem Fome, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, no qual serão entregues mil geladeiras abastecidas com cestas básicas para os beneficiários do programa. Com o objetivo de auxiliar no combate à fome dos cearenses, a distribuidora, por meio do Enel Compartilha Eficiência, realizará o sorteio desses refrigeradores em 20 municípios do interior do estado e da Região Metropolitana. Em troca, os antigos aparelhos serão recolhidos e encaminhados para o descarte correto, contribuindo para um meio ambiente mais equilibrado e sustentável. As ações iniciaram no mês de agosto e serão finalizadas em dezembro deste ano. O programa promove iniciativas capazes de levar energia limpa e acessível e proporcionar a eficiência do uso de recursos energéticos. Além da troca de geladeiras, haverá também, a troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LEDs.