Cartilha ESG O POVO chega à terceira edição

O ano de 2024 foi um divisor de águas na sustentabilidade, governança e responsabilidade empresarial no Ceará. Empresas de diferentes segmentos no Estado estão cada vez mais atentas a práticas responsáveis, sejam com olhares humanos ou ambientais. Há uma mudança de rumo visível e importante. Relevantes marcas e empresas investem não apenas em lucratividade, mas em impactar positivamente o entorno ao redor e o planeta. Nesta terceira edição da Cartilha ESG O POVO contamos os cases das empresas: Sicredi, Ceneged, ArcelorMittal, Alece e Fetrans.

Em diferentes atividades econômicas, elas adotam iniciativas inovadoras em cada um dos seus segmentos. A ArcelorMittal tem compromisso global de buscar a redução de 25% das emissões específicas de CO2 até 2030 e neutralizar a pegada de carbono até 2050. A empresa também definiu a meta global de ter 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Ser referência no setor de energia já não é suficiente para a Ceneged. Com quase 20 anos de atuação no mercado, nos últimos anos a empresa cearense calcula que já evitou a emissão de aproximadamente 390 toneladas de dióxido de carbono (CO2) na natureza a partir da implantação de um projeto relacionado à utilização de combustíveis.

A cooperativa financeira Sicredi Ceará, com foco no desenvolvimento regional, trabalha educação, transparência, democracia e capacitação para o mercado de trabalho. A formação democrática e o conhecimento sobre as demandas específicas dos associados resultam em soluções qualificadas para a região, refletindo em educação financeira de qualidade e menor endividamento social. As experiências exitosas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em áreas como sustentabilidade, responsabilidade social e governança construíram o caminho para o lançamento do Selo Alece ESG na Gestão Pública, uma iniciativa para multiplicar as boas práticas em todo o Ceará.

Leia mais ESG: Alece transforma experiências exitosas em incentivo no Ceará

Sobre o assunto ESG: Alece transforma experiências exitosas em incentivo no Ceará

O estímulo para a implantação de modelos de desenvolvimento socioeconômico sustentáveis, democráticos e participativos no âmbito estadual é uma importante contribuição da Alece para o Ceará e para a população cearense. Essas histórias inspiradoras estão nas páginas a seguir.