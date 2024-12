Sicredi Ceará e o DNA do cooperativismo: ESG

Mais de 30 anos de história, quase 40 mil associados e atuação em todo território cearense destacam o Sicredi Ceará no ramo de cooperativas de crédito. Sustentado nos pilares do cooperativismo, a instituição tem na essência os valores das práticas ESG ao movimentar o desenvolvimento local das comunidades onde atua. É o que aponta o vice-presidente da instituição, Hegel Nóbrega. “Cada cooperado tem direito à decisão dentro do Sicredi. Isso é um grande diferencial e aproxima as pessoas. A proximidade entre direção e associados cria um relacionamento em que as pessoas se sentem pertencentes à instituição, podendo sugerir melhorias e apontar necessidades locais, e isso é importante porque cada comunidade tem peculiaridades. Entendemos como diferencial o atendimento próximo e honesto com os associados”, explica.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um repertório de 300 soluções financeiras, Hegel garante que o esforço da entidade é de encontrar a condição ideal para cada situação. Na sua visão, a formação democrática e o conhecimento sobre as demandas específicas dos associados resultam em soluções qualificadas para a região, refletindo em educação financeira de qualidade e menor endividamento social.

Outro fator que promove a sustentabilidade local é a divisão entre os cooperados de todo o retorno financeiro conquistado pela cooperativa em razão das ações desenvolvidas no território. “Nós temos atuação nacional com foco no desenvolvimento regional e na distribuição de renda para a região em que estamos inseridos”, destaca o vice-presidente. A estrutura de governança do Sicredi O maior pilar de governança da cooperativa é a formação de assembleias. A entidade conta com um Conselho de Administração formado por 12 membros eleitos pelos associados, que representam todos os cooperados. O grupo escolhe, fiscaliza e avalia diretores executivos, de negócios, de operações e demais diretores que compõem a cooperativa.

Além disso, existe o Conselho Fiscal, também formado por membros eleitos pelos associados. O objetivo do grupo é fiscalizar as ações da Diretoria e do Conselho de Administração, assim como as contas e o desenvolvimento da cooperativa, acompanhando o retorno que ela dá para a sociedade. O Conselho também consolida as informações passadas aos associados e garante a transparência e a veracidade desses dados. Outra estratégia que mantém a clareza na relação entre a instituição e os cooperados são os múltiplos canais de comunicação. Anualmente, são realizadas cerca de quatro reuniões para prestação de contas e escuta de demandas dos associados, além de serem apresentados os resultados da cooperativa e todas as ações administrativas que estão sendo feitas. Ao final de cada ano, é preparado um relatório de gestão com linguagem acessível, de modo que o associado possa se inteirar do desenvolvimento, crescimento e participação da cooperativa na sociedade durante aquele período de tempo.

“Somos regulamentados pelo Banco Central. Temos uma fiscalização por auditoria externa feita pela Ernest&Young, extremamente reconhecida a nível internacional e auditoria interna, realizada pela Central Nordeste. Então nós temos todos esses segmentos de segurança, além dos controles internos, e seguimos todos os normativos designados pela lei do nosso País”, garante Hegel Nóbrega. O investimento no social pela educação Além de prestar o serviço financeiro, Hegel destaca como preocupação do Sicredi a qualificação da população do Ceará. Para isso, a instituição promove ações de educação financeira para públicos diversos, desde crianças e adolescentes até adultos e idosos. Já através da Fundação Sicredi é possível ter acesso a cursos como formação de cuidadores de idosos, produção de bolos, doces e sanduíches e design de sobrancelhas.

A entidade também já promoveu cursos de MBA (Master in Business Administration) em Gestão de Cooperativas para associados, aproveitando o talento da casa para formar líderes e capacitando a própria equipe. Outra formação possibilitada para alguns colaboradores foi o Mestrado em Gestão de Cooperativas, parceria com o Sistema OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras, através da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). “Capacitar pessoas para adentrar no mercado de trabalho, melhorar a sua renda, desenvolver a capacidade financeira… Toda essa questão educacional repercute no desenvolvimento e na sustentabilidade locais”, destaca Hegel.