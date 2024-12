Você que tem frota, conhece o Despoluir? 

A avaliação da opacidade dos gases de escape de motores a diesel é gratuita para quem é filiado à Fetrans / Crédito: Divulgação/Adobe Stock

Há 17 anos a Federação dos Transportes (Fetrans) executa um programa para reduzir a emissão de gases tóxicos na atmosfera. Nessas quase duas décadas de existência, o Despoluir, desenvolvido e promovido pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e pelo SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional Aprendizagem do Transporte), realizou 4,3 milhões de avaliações veiculares ambientais, alcançando 55 mil transportadores. A metodologia que alcança os estados do Ceará, Piauí e Maranhão faz a medição do teor de fumaça que o carro está emitindo através do equipamento opacímetro. Acoplado ao escapamento, o aparelho é capaz de medir a opacidade dos gases de escape de motores a diesel.

O laudo fornece informações precisas sobre a quantidade de partículas sólidas presentes no fluxo de gases. Essas partículas podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana, portanto, é essencial monitorá-las anualmente.

“A partir do laudo do opacímetro vai ser identificado se é necessária uma limpeza de peça ou mesmo a troca de alguma”, detalha Mário Albuquerque, o vice-presidente da Fetrans. A medição se faz necessária também porque evita o desperdício de combustível. É uma forma de economia, além de promover aumento da eficiência operacional das empresas e novas oportunidades de negócios, com a adoção de tecnologias limpas e projetos de créditos de carbono. Para quem é filiado à Fetrans, a avaliação é gratuita. Mas a medição pode ser realizada na sede da Fetrans a todos os interessados mediante pagamento. Mesmo proprietários de pequenas frotas de carros devem fazer a medição. “Manter os níveis de fumaça preta sob controle é um passo essencial para a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida nas cidades”, diz Mario.