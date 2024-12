Ceneged: energia, combustível e inovação

Empresa cearense no setor de energia já evitou emissão de 390 toneladas de CO2 em 2024 ao apostar no etanol. Nova sede em Itaitinga marca história da companhia na área de sustentabilidade

Ser referência no setor de energia já não é suficiente para a Ceneged. Com quase 20 anos de atuação no mercado, nos últimos anos a empresa cearense vem repensando suas práticas em sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG), adotando iniciativas inovadoras cujos frutos já começam a ser colhidos.

As práticas sustentáveis em curso, envolvendo combustível, se dão por meio do projeto “Frota Mais Sustentável”, que incentiva a substituição do uso de gasolina comum por etanol nos veículos administrativos. Em alguns estados, o projeto passou a incluir veículos operacionais. Ao todo, a companhia abastece com etanol aproximadamente 130 veículos por mês.

Jeberson Oliveira, coordenador do setor de frotas, conduziu uma série de estudos e testes rigorosos para analisar a eficácia do etanol na redução das emissões de CO2 dos veículos corporativos. “Esta iniciativa posiciona a Ceneged como uma importante empresa em práticas sustentáveis no setor. Estamos orgulhosos de que nossos esforços estejam fazendo uma diferença tangível para o meio ambiente e esperamos continuar a expandir essas práticas em outras áreas da nossa operação”, compartilha Marcus André Varandas Filgueiras, diretor administrativo da Ceneged.

“O projeto foi desenvolvido interna mente, com o setor de frotas assumindo a responsabilidade total pelo lanejamento e execução. A equipe trabalhou de forma colaborativa para garantir que todas as etapas fossem cuidadosamente planejadas e executadas, utilizando sua expertise para maximizar os resultados”, afirma o coordenador de qualidade e meio ambiente da Ceneged, Túlio Duarte.

Marco em sustentabilidade

A sede matriz da Ceneged, localizada no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, possui usina fotovoltaica Crédito: Divulgação

Essa não é a primeira ação de ESG da empresa, que começou a investir na abordagem em meados de 2018. A sede matriz da Ceneged, localizada no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, já possui uma usina fotovoltaica instalada, que gera energia para atender os pontos de presença da Ceneged no estado do Ceará.

Além da matriz no Estado, a empresa possui outras 11 sedes distribuídas nas cinco regiões do Brasil: Roraima e Pará, no Norte; Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, no Nordeste; São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste; Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste; e do Paraná, no Sul.