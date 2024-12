ArcelorMittal: produzir aço, cuidando das pessoas e do meio ambiente

Maior produtora de aço no Brasil e líder mundial, AcelorMittal desenvolve, na unidade de São Gonçalo do Amarante, projetos com base em 10 diretrizes a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Para a ArcelorMittal, o aço é o tecido da vida, um produto tão essencial que está presente em cada momento do nosso cotidiano. Do pequeno grampo de cabelo às torres de energia eólica, dos eletrodomésticos aos grandes navios, dos projetos de infraestrutura aos pilares da sua casa, dos veículos mais leves e econômicos à bicicleta do seu filho, o aço oferece grandes oportunidades para o futuro. O aço é o material mais reutilizável do mundo, sem perder sua qualidade, leveza e durabilidade. Isso possibilita redução no uso de matérias-primas, menor impacto ambiental e produtos cada vez mais confiáveis. Ele é versátil, seguro e 100% reciclável.

Para serem competitivos e prósperos também no mundo de amanhã, há um caminho a trilhar: o da sustentabilidade, qualidade, liderança e segurança. Esses são os valores da ArcelorMittal. Por meio dele, a produtora de aço acredita ser possível alcançar excelência, inovação e, consequentemente, os resultados sociais e ambientais buscados. Ativando empregados, fornecedores, parceiros e comunidades a também praticarem os valores de sustentabilidade, qualidade, liderança e segurança. O propósito da ArcelorMittal é produzir aços inteligentes para as pessoas e o planeta.

No Ceará, a ArcelorMittal Pecém, em São Gonçalo do Amarante, é a primeira produtora de aço de forma integrada do Nordeste do Brasil e uma das plantas mais modernas e eficientes do mundo. Gera mais de 20 mil empregos - entre diretos e indiretos - e desenvolve ações de responsabilidade social e desenvolvimento regional, como obras de infraestrutura e incentivo ao empreendedorismo local.

A ArcelorMittal tem compromisso global de buscar a redução de 25% das emissões específicas de CO2 até 2030 e neutralizar a pegada de carbono até 2050. Para isso, prevê investir US$ 10 bilhões até o final desta década. A empresa também definiu a meta global de ter 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030. O desafio é grande, pois há uma baixa presença das mulheres nas carreiras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Por isso, é necessário inspirar, capacitar, empoderar e gerar oportunidades para as mulheres. No Brasil, já foram alcançados 21% dessa meta. E, desde 2019, já existe um Programa de Diversidade, Equidade & Inclusão, com foco em quatro dimensões da diversidade: Pessoa com Deficiência, Equidade de Gênero, Diversidade Racial e LGBTQIA+.

“Nós queremos inspirar, incentivar novas práticas em nossos emprega dos, fornecedores, parceiros e também nas comunidades onde estamos. Com diversidade, respeito e cuidado genuíno nós vamos alcançar os resultados desejados, em segurança, qualidade, sustentabilidade e inovação. Nós acreditamos nisso e já estamos vendo os resultados”, diz Patricia Colaferro, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal unidade Pecém.



Território empreendedor



“Além de produzir aço, a ArcelorMittal produz autoestima, porque, por meio dela, conseguimos ver mulheres seguindo o rumo do empreendedorismo. Ela capacita, dá informação, promove ventos. É essencial a presença da empresa não só com os funcionários, mas também na comunidade”, conta Sílvia Helena Guedes, que mora em São Gonçalo do Amarante e entrou no ramo de biojóias depois de participar do programa Território Empreendedor (trilha de Gastronomia) da ArcelorMittal, em 2020, e ganhar mais experiências com o empreendedorismo.