Sisu 2026: resultado da chamada regular sai hoje; veja detalhes

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na madrugada desta quinta-feira, 29, o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A data marca um dos momentos mais aguardados pelos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, o programa alcançou o recorde de 274,8 mil vagas ofertadas em 7.399 cursos de graduação e 136 instituições públicas de ensino superior. Para quem foi selecionado, é necessário ficar atento aos prazos de matrícula; já para quem não foi chamado, a lista de espera é a principal opção."

Saiba tudo sobre o resultado do Sisu 2026, as próximas datas no calendário de seleção e como funciona a lista de espera. Como consultar o resultado do Sisu 2026?

Na etapa da chamada regular, as universidades e instituições publicam a lista de aprovados e, a partir daí, começa oficialmente a fase de matrículas, que terá início no dia 2 de fevereiro. Esta edição seleciona alunos para o primeiro e o segundo semestres letivos deste ano. Para conferir o resultado, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e entrar com sua conta Gov.br. No Boletim do Candidato, constará a informação se o candidato foi selecionado ou não para uma das opções escolhidas durante o período de inscrições.

Para acessar, siga o passo a passo: Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Clique em "Consultar Resultado".

Faça o login com sua conta Gov.br (CPF e senha).

Vale lembrar que, caso seja aprovado nas duas opções, o candidato só poderá se matricular no curso selecionado como primeira opção.

Sisu 2026: bancas de heteroidentificação e verificação

Para os selecionados com direito às cotas, existe mais uma etapa: as bancas de heteroidentificação e de verificação da condição de deficiência. Após o resultado regular, as instituições divulgarão o cronograma de atendimento presencial, geralmente ocorrem entre os dias 10 e 13 de fevereiro. As etapas serão conduzidas pela Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão Social (CPAAI) e pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). A presença do candidato é obrigatória para validação das informações.

Lista de espera no Sisu 2026: segunda chance para uma vaga

Candidatos que não foram convocados para a chamada regular ainda tem chances de entrar na vaga pela lista de espera. Para isso, é necessário manifestar interesse, pois o sistema não inclui o candidato automaticamente. É apto para entrar para a lista aquele candidato que não foi aprovado em nenhuma das opções de curso que se inscreveu. Esse processo deve ser realizado no Portal Único de Acesso entre o dia 29 de janeiro e 2 de fevereiro, prazo previsto no site do Sisu. A opção de participar aparecerá na página de inscrição do candidato. Diferente da chamada regular, as próximas convocações são feitas diretamente nos sites das universidades e institutos federais. Vale lembrar que o Sisu só permite que um candidato fique me uma lista de espera por vez.