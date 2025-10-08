Temas de Atualidades no Enem 2025: saiba o que estudar para se destacar / Crédito: EdiCase Educacao

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, candidatos de todo o país intensificam os estudos, e uma atenção especial ao repertório de atualidades pode fazer toda a diferença na prova. Para além do conteúdo programático das disciplinas, a prova valoriza a análise crítica e a conexão com o mundo real. A professora do curso de comunicação da Faculdade Anhanguera, Lislei Carrilo, explica que estar bem-informado pode ajudar não só nas questões objetivas de diversas áreas, mas também na redação, que tradicionalmente aborda temas sociais de grande relevância.

“O Enem busca avaliar o pensamento crítico do estudante, ou seja, como a pessoa se posiciona diante de questões atuais e estruturais do país. Ter bagagem sobre os acontecimentos recentes ajuda muito na construção de argumentos sólidos e coerentes”, destaca. Segundo a professora, cinco temas de atualidades devem estar no radar dos estudantes em 2025. Confira a seguir! 1. Meio ambiente e mudanças climáticas As mudanças climáticas já afetam o cotidiano e exigem atenção dos estudantes. “As consequências das mudanças climáticas estão cada vez mais visíveis e preocupantes. Eventos extremos, como enchentes no Sul e secas no Norte do país, devem ser observados com atenção, especialmente em temas relacionados à desigualdade ambiental”, orienta a professora Lislei Carrilo. 2. Inteligência artificial e redes sociais O avanço da inteligência artificial e o uso ético da tecnologia também devem aparecer nas provas. “Discutir os limites entre inovação e privacidade, os impactos no trabalho humano e a influência dos algoritmos nas redes são debates muito atuais”, completa.

3. Direitos humanos e diversidade Questões ligadas à inclusão de minorias sociais, combate ao racismo, desigualdade de gênero e direitos da população LGBTQIA+ seguem como assuntos recorrentes. “São temas que têm aparecido com frequência no Enem, especialmente ligados à cidadania e ao papel do Estado”, explica. 4. Saúde mental e sociedade pós-pandemia A pandemia intensificou os desafios ligados à saúde emocional e à rotina social. “A pandemia deixou marcas profundas, especialmente na juventude. Questões sobre saúde emocional, acesso à saúde pública e os efeitos da desinformação podem ser cobradas de forma direta ou indireta”, aponta a professora Lislei Carrilo. 5. Geopolítica e economia global Tensões internacionais, como os conflitos entre Rússia e Ucrânia, instabilidades no Oriente Médio, e questões econômicas brasileiras — incluindo inflação, juros e desigualdade social — são temas que auxiliam na interpretação de textos e gráficos da prova.