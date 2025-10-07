O audiovisual como espelho e modelador da identidade cultural do povo brasileiro

Imagem de apoio ilustrativo. Especialistas debatem sobre como o audiovisual molda e reflete a identidade nacional / Crédito: AURÉLIO ALVES

Nos últimos anos, o audiovisual brasileiro tem ganhado força com as produções que vêm sendo lançadas. Com personagens diversos, os lançamentos audiovisuais acabam por desenvolver um sentimento de identificação entre público e obra. Dados Conforme o Anuário Estatístico do Audiovisual Brasileiro 2024, publicado recentemente no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), os números são positivos ao setor de exibição em comparação com o ano de 2023.

Houve um aumento de 9,8% no público total das salas de cinema, representando 125,3 milhões de pessoas. A renda total cresceu em 11,3%, o que significa um aumento de R$ 2,5 bilhões considerando a correção inflacionária. No comparativo da variação de público em relação ao ano anterior, com uma amostra de outros países selecionados, o Brasil apresentou o segundo melhor resultado, atrás somente da Indonésia (10,7%). Conforme o relatório, 2024 foi um ano de conquistas, com a retomada da Cota de Tela Obrigação de as empresas exibidoras incluírem na sua programação obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem. O número de sessões para o cumprimento da cota, a diversidade de títulos que devem ser exibidos e o limite de ocupação máxima de salas de um mesmo complexo pela mesma obra são estabelecidos anualmente, por um Decreto do Presidente da República. A redação original da MP 2.228-1/2001 previa que a obrigação duraria apenas por 20 anos, ou seja, até 2021. No entanto, a Lei 14.814/2024 restabeleceu a Cota de Tela, agora com validade até o ano de 2033. e a marca de cinco títulos nacionais acima de 1 milhão de espectadores. Veja abaixo: “Ainda Estou Aqui” - 3 milhões



“Os Farofeiros 2” - 1,9 milhão



“Minha Irmã e Eu” 1,8 milhão



“Nosso Lar 2 – os mensageiros” - 1,6 milhão



“Auto da Compadecida 2” - 1,4 milhão Já o número de títulos brasileiros constituintes de espaço qualificado veiculados na TV Paga aumentou. Em 2023, eram 5.618, e em 2024, 5.779. A participação destas obras no tempo total de programação aumentou em 19,8%.

O audiovisual e a identidade nacional Para o professor do curso de Cinema e Audiovisual da UFC, Marcelo Ikeda, o cinema não só reflete como molda as características da identidade nacional, e “também influencia a formação da nossa identidade”. “Em vez de uma identidade nacional ou regional, na verdade, a mim acho que a cultura expressa essa pluralidade de pontos de vista, e também dos embates do que é o Brasil hoje em termos de um conceito único", acrescenta. Conforme Marcelo, a representação do cinema historicamente no Brasil sempre foi produzida pela elite. “Aos poucos começam a surgir movimentos de fato da produção do cinema na periferia”.

Ele cita como exemplos o filme “Amado”, gravado na Ceilândia, região do Distrito Federal (DF) e dirigido por Adirley Queirós; e o livro “Cineastas E Imagens do Povo”, escrito por Jean-Claude Bernardet. “A gente tá num movimento ainda incipiente, mas acho que aos poucos a gente começa de fato a ver um cinema autenticamente popular. Uma representação, de fato, da periferia pela periferia", acrescenta. Para ele, há uma diferença entre “cinema comercial” e “cinema popular”. Ikeda explica que, o primeiro termo refere-se a uma franquia que vende uma grande quantidade de ingressos.