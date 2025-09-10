Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os limites do uso da inteligência artificial (IA) na vida cotidiana do brasileiro

Saiba como o desenvolvimento da tecnologia interage com a rotina da população brasileira e confira dados sobre a inteligência artificial no País
Autor Penélope Menezes
Penélope Menezes Autor
Do ChatGPT às respostas automáticas por mensagem de texto, a inteligência artificial (IA) parece ter se consolidado no dia a dia da população. No Brasil, três quartos das pessoas apontam que a IA faz parte do cotidiano, com 32% informando que a ferramenta segue muito presente.

O levantamento de 2025, desenvolvido pelo Observatório Fundação Itaú e pelo Instituto de Pesquisa Datafolha, objetiva a investigação do consumo, do uso e das percepções sobre a inteligência artificial em território nacional.

Os percentuais relativos à familiaridade em relação à IA também variam de acordo com as regiões dos brasileiros entrevistados. A liderança dos que afirmam já ter ouvido falar da ferramenta fica na região Sudeste do País, com 88%, seguido por 84% no Centro-Oeste, 83% no Norte, 80% na região Sul e 73% na população do Nordeste.

LGPD

Promulgada em 2018 (Lei nº 13.709/2018), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece as diretrizes para o tratamento dos dados pessoais no Brasil, inclusive nos meios digitais.

“Quando você conversa com um chatbot, o que você diz pode ser um dado pessoal. Sobretudo se houver conta, login, IP, cookies, voz, imagem ou qualquer outro elemento que permita identificação”, inicia o advogado Iago Capistrano, secretário-geral da Comissão de Direito Digital da OAB/CE.

O profissional ressalta que os dados pessoais podem ser considerados como qualquer informação que direta ou indiretamente permita a identificação de uma pessoa física.

“O provedor da plataforma tem que explicar claramente quais os dados coletados, para o quê, por quanto tempo, com quem serão compartilhados e em que condições, técnicas e jurídicas”, diz Capistrano. “Por exemplo, se vai ter uma transferência internacional e aqueles dados serão compartilhados no exterior”.

No caso de compartilhamento de dados fora do País, regras específicas devem ser mantidas, incluindo cláusulas contratuais padrão, avaliações de adequação e outros mecanismos previstos no Regulamento de Transferência Internacional de Dados.

Para um usuário comum, o melhor ‘teste’ da LGPD começa na política de privacidade, avalia o advogado. Esse documento é, ao mesmo tempo, uma exigência legal e uma boa prática de mercado, responsável por levar transparência ao consumidor, o dono do dado pessoal.

“A política de privacidade tem que explicar em linguagem clara, acessível, quais são os dados coletados, incluindo o conteúdo da conversa, metadados e imagens”, afirma.

Dados da IA no Brasil

  • 93% dos brasileiros entrevistados utilizam alguma ferramenta com IA no seu cotidiano;
  • 82% dos brasileiros já ouviram falar sobre IA, mas apenas 54% afirmam compreender o termo;
  • 8 em cada 10 pessoas entrevistadas concordam que os conteúdos gerados ou alterados por IA deveriam ser, por lei, claramente identificados como tal;
  • 45% das pessoas já utilizaram IA para auxiliar na saúde mental de alguma forma;
  • 69% dos brasileiros entrevistados consideram que a IA ajuda muito nos estudos e 42% confiam muito nos resultados que ela dá;
  • 49% percebem a IA como uma ameaça ao emprego ou profissão delas.

Pesquisa sobre Consumo e Uso de Inteligência Artificial no Brasil - 2025 (Observatório Fundação Itaú e Instituto de Pesquisa Datafolha)

IA Generativa

A Inteligência Artificial Generativa, ou IA Generativa, é responsável pela criação de conteúdos em áudio, vídeo, foto ou texto, a partir das instruções dos usuários. O modelo é capaz de identificar padrões e gerar uma resposta adaptada aos comandos (prompts).

Em 2023, um relatório da empresa de consultoria McKinsey apontou a consolidação da IA Generativa em áreas de marketing e vendas. Nesses espaços, argumenta o levantamento, “a comunicação por texto e a personalização em larga escala são as forças motrizes”.

Já no setor bancário, o McKinsey Global Institute estima que o modelo de inteligência artificial pode gerar um potencial anual de US$ 200 bilhões a US$ 340 bilhões, em grande parte devido ao aumento da produtividade.

No Brasil, pesquisa realizada pela Ipsos e o Google mostrou que o País ficou acima da média global no uso de IA em 2024. Enquanto a utilização geral da IA generativa chegou a 48%, a porcentagem brasileira alcançou 54%.

Deepfake

Os golpes envolvendo “deepfakes”, técnica que permite a alteração de vídeos e voz usando recursos da inteligência artificial, aumentaram em 822% no Brasil, segundo pesquisa da empresa de verificação Sumsub em 2024.

Nesse contexto, a Lei nº 15.123, de 24 de abril de 2025, estabelece o aumento da pena no crime de violência psicológica contra a mulher quando praticado com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima.

Data centers

Em reportagem seriada da repórter Ludmyla Barros, publicada em agosto de 2025 na plataforma O POVO +, outro aspecto da inteligência artificial e sua presença no Brasil é levantado: o mercado dos data centers.

Também conhecido como centro de processamento de dados, o termo se refere a um espaço físico onde os sistemas de uma empresa ficam concentrados. A jornalista relata que esses empreendimentos seguem alvo de discussão, considerando seu alto custo de manutenção (dinheiro e recursos naturais).

Com 189 data centers funcionando ou em planejamento, o Brasil é o 12º país com o maior número desses empreendimentos, liderando na América Latina.

Filmes sobre IA

  • 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) | Disponível: HBO Max
  • Ghost in the Shell (1995) | Disponível: Netflix
  • Her (2013) | Disponível: HBO Max
  • Ex Machina: Instinto Artificial (2014) | Disponível: Prime Video (aluguel)
  • O Homem Ideal (2021) | Disponível: HBO Max

