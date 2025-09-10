Os limites do uso da inteligência artificial (IA) na vida cotidiana do brasileiro

O impacto da IA nas relações / Crédito: Justin TALLIS / AFP

Do ChatGPT às respostas automáticas por mensagem de texto, a inteligência artificial (IA) parece ter se consolidado no dia a dia da população. No Brasil, três quartos das pessoas apontam que a IA faz parte do cotidiano, com 32% informando que a ferramenta segue muito presente. O levantamento de 2025, desenvolvido pelo Observatório Fundação Itaú e pelo Instituto de Pesquisa Datafolha, objetiva a investigação do consumo, do uso e das percepções sobre a inteligência artificial em território nacional.

Os percentuais relativos à familiaridade em relação à IA também variam de acordo com as regiões dos brasileiros entrevistados. A liderança dos que afirmam já ter ouvido falar da ferramenta fica na região Sudeste do País, com 88%, seguido por 84% no Centro-Oeste, 83% no Norte, 80% na região Sul e 73% na população do Nordeste. Inteligência artificial já pode ter consciência? O que dizem os cientistas | SAIBA MAIS LGPD

Promulgada em 2018 (Lei nº 13.709/2018), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece as diretrizes para o tratamento dos dados pessoais no Brasil, inclusive nos meios digitais. “Quando você conversa com um chatbot, o que você diz pode ser um dado pessoal. Sobretudo se houver conta, login, IP, cookies, voz, imagem ou qualquer outro elemento que permita identificação”, inicia o advogado Iago Capistrano, secretário-geral da Comissão de Direito Digital da OAB/CE.

O profissional ressalta que os dados pessoais podem ser considerados como qualquer informação que direta ou indiretamente permita a identificação de uma pessoa física. “O provedor da plataforma tem que explicar claramente quais os dados coletados, para o quê, por quanto tempo, com quem serão compartilhados e em que condições, técnicas e jurídicas”, diz Capistrano. “Por exemplo, se vai ter uma transferência internacional e aqueles dados serão compartilhados no exterior”. No caso de compartilhamento de dados fora do País, regras específicas devem ser mantidas, incluindo cláusulas contratuais padrão, avaliações de adequação e outros mecanismos previstos no Regulamento de Transferência Internacional de Dados.

Para um usuário comum, o melhor ‘teste’ da LGPD começa na política de privacidade, avalia o advogado. Esse documento é, ao mesmo tempo, uma exigência legal e uma boa prática de mercado, responsável por levar transparência ao consumidor, o dono do dado pessoal. “A política de privacidade tem que explicar em linguagem clara, acessível, quais são os dados coletados, incluindo o conteúdo da conversa, metadados e imagens”, afirma. Inteligência Artificial: o crescimento acelerado da tecnologia precisa ser regulamentado | SAIBA MAIS

Dados da IA no Brasil

93% dos brasileiros entrevistados utilizam alguma ferramenta com IA no seu cotidiano;

82% dos brasileiros já ouviram falar sobre IA, mas apenas 54% afirmam compreender o termo;

8 em cada 10 pessoas entrevistadas concordam que os conteúdos gerados ou alterados por IA deveriam ser, por lei, claramente identificados como tal;

45% das pessoas já utilizaram IA para auxiliar na saúde mental de alguma forma;

69% dos brasileiros entrevistados consideram que a IA ajuda muito nos estudos e 42% confiam muito nos resultados que ela dá;

49% percebem a IA como uma ameaça ao emprego ou profissão delas. Pesquisa sobre Consumo e Uso de Inteligência Artificial no Brasil - 2025 (Observatório Fundação Itaú e Instituto de Pesquisa Datafolha) IA Generativa

A Inteligência Artificial Generativa, ou IA Generativa, é responsável pela criação de conteúdos em áudio, vídeo, foto ou texto, a partir das instruções dos usuários. O modelo é capaz de identificar padrões e gerar uma resposta adaptada aos comandos (prompts). Em 2023, um relatório da empresa de consultoria McKinsey apontou a consolidação da IA Generativa em áreas de marketing e vendas. Nesses espaços, argumenta o levantamento, “a comunicação por texto e a personalização em larga escala são as forças motrizes”.