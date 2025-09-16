A regulamentação da Internet no combate à adultização e erotização de crianças no contexto brasileiro

Redação Enem 2025: conheça medidas de proteção para crianças e adolescentes no ambiente virtual / Crédito: Freepik

Uma década após o estabelecimento do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), o debate sobre o uso, direitos e deveres do espaço virtual foi ampliado no Brasil. Com o crescimento das redes sociais, novos protagonistas agora integram o dilema da web no País: crianças e adolescentes. Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil, 93% da população brasileira de 9 a 17 anos indicou ter utilizado a Internet em 2024. Na mesma faixa etária, 83% desses usuários reportou ter um perfil nas redes sociais.

O levantamento sobre os hábitos dos jovens na Internet, produzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), ainda aponta que 29% dos usuários (9 a 17 anos) indicaram ter passado por situações ofensivas, que não gostaram ou chatearam no ambiente virtual. Exposição de crianças nas e às redes sociais exige limites e cuidados | LEIA MAIS Por outro lado, em resposta ao uso da Internet por menores de idade, 77% dos responsáveis afirmaram que a criança ou adolescente utiliza a Internet com segurança, enquanto apenas 8% acreditam que estes vivenciaram uma situação incômoda na Internet. A produção contou com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Por trás da rebeldia, um pedido de ajuda: SAIBA como auxiliar adolescentes na lida com suas emoções Estatuto da Criança e do Adolescente

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, é responsável por definir as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos. Nesta condição, prevê-se proteção integral e prioritária a partir da família, sociedade e do Estado. “O Estatuto tem um papel basilar na concepção que a gente tem da infância e da juventude”, considera a psicóloga clínica e educacional, Rafaela Firmino. “Na história do Brasil, sabe-se que a criança nem sempre foi vista como essa pessoa que precisávamos cuidar: antes, era uma pessoa que se precisava regrar, ou então alvo de punições”.

Firmino também ressalta que o ECA possui princípios amplos, como a prioridade absoluta, a proteção integral e o princípio da corresponsabilidade. “Quando falamos dos perigos do acesso da criança à Internet, esse princípio da corresponsabilidade é muito importante, porque a gente não fala de uma responsabilidade que é apenas dos pais, falamos de uma responsabilidade coletiva”, diz. "Adolescência" em crise: como frear a radicalização online e a violência entre os jovens | LEIA MAIS

Regulamentação da Internet

Conhecido como “ECA Digital”, o Projeto de Lei 2628/2022 foi aprovado no dia 20 de agosto de 2025 pela Câmara dos Deputados. O conteúdo do PL discorre sobre o estabelecimento de regras para apps, jogos, redes sociais e softwares acessíveis a menores de idade. No conteúdo da legislação relativo às redes sociais, indica-se a responsabilidade dos provedores em assegurar a vinculação das contas de crianças e adolescentes de até 16 anos ao usuário ou conta de um de seus responsáveis legais. “É irreal pensar que dá para blindá-los completamente. O que a gente precisa é se munir de informações para conseguir protegê-los no próprio uso da Internet, e munir eles também, para que saibam que podem fazer um uso responsável”, reflete a psicóloga Rafaela Firmino.