Siará+: conheça o primeiro streaming gratuito do audiovisual cearense

O cinema cearense atravessa um momento histórico. Produções que nascem em coletivos, escolas de arte e universidades públicas e privadas têm alcançado festivais nacionais e internacionais, conquistando público e crítica.

“Esse século foi transformador para o cinema cearense”, afirma o crítico e colunista do O POVO Arthur Gadelha. Para ele, a combinação entre formação artística e acesso a ferramentas digitais “criou uma geração que produz muito mais filmes” e, ao mesmo tempo, reforçou a identidade própria da produção local, reforça Gadelha, que também representa o Ceará como votante do 83º Globo de Ouro, cerimônia que abre a temporada de premiações do cinema nos EUA em 2026.



Mas, como em todo o Brasil, a distribuição ainda é um desafio. “A gente pouco assiste, porque a distribuição é um problema grave no Brasil”, aponta.

É nesse contexto que surge a Siará+, plataforma de streaming gratuita criada pelo Governo do Ceará, através da Secretaria da Cultura (Secult) e do Cineteatro São Luiz, em parceria com o Instituto Dragão do Mar. O lançamento da plataforma ocorreu em agosto, em um evento que homenageou os 50 anos de carreira do cineasta Rosemberg Cariry.

Como acessar a Siará+

Entre no site: siaramais.cultura.ce.gov.br



Navegue livremente ou faça login (Google ou cadastro próprio)



Assista a filmes, documentários e animações



Crie coleções privadas ou públicas



Salve favoritos para rever quando quiser Siará+: acesso, memória e orgulho Disponível para computadores, celulares e smart TVs, a Siará+ oferece um catálogo inicial com mais de 50 títulos entre curtas, longas, documentários, animações e videoclipes produzidos no Ceará. O catálogo também inclui episódios de séries, documentários e outras produções, criando uma vitrine digital para obras que expressam a diversidade e a potência criativa do Estado. Todo o conteúdo é gratuito, sem necessidade de assinatura.

O acervo foi catalogado e licenciado pelo Instituto Tamanduá Synapse Cultural e faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do audiovisual no Ceará. A moderação de conteúdo, gerenciamento, administração e curadoria são responsabilidades do Núcleo de Acervo e Difusão Audiovisual do Cineteatro São Luiz, que também atua no contato com realizadores, distribuidoras e público.



Catálogo de estreia - realizadores

Rosemberg Cariry



Allan Deberton



Karim Aïnouz



Armando Praça



Amanda Pontes



Leonardo Mouramateus



Bárbara Cariry



Wolney Oliveira



Pedro Diógenes



Entre outros

Para o cineasta Pedro Diógenes, diretor de dois filmes no Siará+, Inferninho e A Filha do Palhaço, a plataforma tem impacto em várias frentes.“Eu acho que entrar lá na plataforma e ver a quantidade de filmes cearense, ver a qualidade, a diversidade, a multiplicidade desses filmes, mostra a potência do cinema cearense”, afirma. Segundo ele, a Siará+ contribui para facilitar o acesso ao audiovisual cearense e também cumpre um papel simbólico ao reunir a produção local em um só lugar. “É uma forma muito criativa de estar divulgando o cinema cearense”,pontua. Diógenes também lembra a importância da catalogação das obras: datas, equipes e contexto das produções agora estão organizados e disponíveis para consulta em um único lugar. Para o realizador, que também é espectador apaixonado, a plataforma é um “deleite”. “Ver filmes raros, ver filmes que eu vi há muito tempo, outros que eu nunca vi, poder mergulhar mais no cinema cearense, isso que eu sou muito fã.”

Coleções da Plataforma Além de assistir, o usuário pode criar coleções personalizadas, salvar favoritos e compartilhar playlists públicas - algo similar às plataformas de áudio. Ao lado de cada título, o ícone “+” permite adicionar a obra à sua lista, com direito a capa personalizada para cada coleção criada. Confira as coleções públicas disponíveis: Memória e Identidade Cearense



Corpo, Cotidiano e Gênero



Ruralidades e Sertões Urbanos



Experimentações Visuais e Narrativas



Patrimônio, História e Consciência Social



Preservar, mostrar e celebrar



