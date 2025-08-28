Siará+: conheça o primeiro streaming gratuito do audiovisual cearense

Siará+: conheça o primeiro streaming gratuito do audiovisual cearensePlataforma reúne mais de 50 obras e cria um espaço único para preservar, catalogar e difundir a potência do cinema feito na Terra da Luz
O cinema cearense atravessa um momento histórico. Produções que nascem em coletivos, escolas de arte e universidades públicas e privadas têm alcançado festivais nacionais e internacionais, conquistando público e crítica.
“Esse século foi transformador para o cinema cearense”, afirma o crítico e colunista do O POVO Arthur Gadelha. Para ele, a combinação entre formação artística e acesso a ferramentas digitais “criou uma geração que produz muito mais filmes” e, ao mesmo tempo, reforçou a identidade própria da produção local, reforça Gadelha, que também representa o Ceará como votante do 83º Globo de Ouro, cerimônia que abre a temporada de premiações do cinema nos EUA em 2026.
Mas, como em todo o Brasil, a distribuição ainda é um desafio. “A gente pouco assiste, porque a distribuição é um problema grave no Brasil”, aponta.
É nesse contexto que surge a Siará+, plataforma de streaming gratuita criada pelo Governo do Ceará, através da Secretaria da Cultura (Secult) e do Cineteatro São Luiz, em parceria com o Instituto Dragão do Mar. O lançamento da plataforma ocorreu em agosto, em um evento que homenageou os 50 anos de carreira do cineasta Rosemberg Cariry.
Como acessar a Siará+
- Entre no site: siaramais.cultura.ce.gov.br
- Navegue livremente ou faça login (Google ou cadastro próprio)
- Assista a filmes, documentários e animações
- Crie coleções privadas ou públicas
- Salve favoritos para rever quando quiser
Siará+: acesso, memória e orgulho
Disponível para computadores, celulares e smart TVs, a Siará+ oferece um catálogo inicial com mais de 50 títulos entre curtas, longas, documentários, animações e videoclipes produzidos no Ceará. O catálogo também inclui episódios de séries, documentários e outras produções, criando uma vitrine digital para obras que expressam a diversidade e a potência criativa do Estado. Todo o conteúdo é gratuito, sem necessidade de assinatura.
O acervo foi catalogado e licenciado pelo Instituto Tamanduá Synapse Cultural e faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do audiovisual no Ceará. A moderação de conteúdo, gerenciamento, administração e curadoria são responsabilidades do Núcleo de Acervo e Difusão Audiovisual do Cineteatro São Luiz, que também atua no contato com realizadores, distribuidoras e público.
Catálogo de estreia - realizadores
- Rosemberg Cariry
- Allan Deberton
- Karim Aïnouz
- Armando Praça
- Amanda Pontes
- Leonardo Mouramateus
- Bárbara Cariry
- Wolney Oliveira
- Pedro Diógenes
- Entre outros
Para o cineasta Pedro Diógenes, diretor de dois filmes no Siará+, Inferninho e A Filha do Palhaço, a plataforma tem impacto em várias frentes.“Eu acho que entrar lá na plataforma e ver a quantidade de filmes cearense, ver a qualidade, a diversidade, a multiplicidade desses filmes, mostra a potência do cinema cearense”, afirma.
Segundo ele, a Siará+ contribui para facilitar o acesso ao audiovisual cearense e também cumpre um papel simbólico ao reunir a produção local em um só lugar. “É uma forma muito criativa de estar divulgando o cinema cearense”,pontua. Diógenes também lembra a importância da catalogação das obras: datas, equipes e contexto das produções agora estão organizados e disponíveis para consulta em um único lugar.
Para o realizador, que também é espectador apaixonado, a plataforma é um “deleite”. “Ver filmes raros, ver filmes que eu vi há muito tempo, outros que eu nunca vi, poder mergulhar mais no cinema cearense, isso que eu sou muito fã.”
Coleções da Plataforma
Além de assistir, o usuário pode criar coleções personalizadas, salvar favoritos e compartilhar playlists públicas - algo similar às plataformas de áudio. Ao lado de cada título, o ícone “+” permite adicionar a obra à sua lista, com direito a capa personalizada para cada coleção criada. Confira as coleções públicas disponíveis:
- Memória e Identidade Cearense
- Corpo, Cotidiano e Gênero
- Ruralidades e Sertões Urbanos
- Experimentações Visuais e Narrativas
- Patrimônio, História e Consciência Social
- Preservar, mostrar e celebrar
O que a Siará+ oferece
- Catálogo inicial: mais de 50 títulos cearenses
- Gêneros: curtas, longas, documentários, videoclipes e animações
- Recursos: criação de coleções privadas ou públicas, salvar favoritos
- Acesso: navegadores, celulares e smart TVs
- Preço: totalmente gratuito
- Curadoria: organizada pelo Núcleo de Acervo e Difusão Audiovisual do Cineteatro São Luiz
Para romper barreiras
Arthur Gadelha lembra que muitas obras do catálogo “nunca chegaram ao circuito comercial” e vê no Siará+ uma chance de romper o isolamento de parte da produção cearense. “Eu torço para que tenha uma gestão ativa de divulgação, porque fazer com que as pessoas assistam é o grande desafio.”
Com a curadoria do Cineteatro São Luiz e o apoio do Instituto Dragão do Mar, a Siará+ também fortalece o Projeto São Luiz Itinerante, levando audiovisual cearense e brasileiro a escolas, universidades e cineclubes no interior e na capital.