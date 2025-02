Fies: resultados são divulgados nesta terça, 18; saiba como consultar

Resultados do Fies são divulgados nesta terça-feira, 18 / Crédito: Divulgação/MEC

As demais vagas do Estado são para ingresso no segundo semestre de 2025, com mais oportunidades de ingresso no ensino superior.



Resultado do Fies: como consultar? Ao entrar no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, desça a tela até achar a opção “Sobre o FIES”.

Clique no link e ele lhe direcionará à página do Programa.

Depois, clique na opção “Resultado”.

Faça login com sua conta gov.br e confira seu desempenho.

Resultado do Fies: quais são os próximos passos? Os resultados são divulgados em chamada única e lista de espera. A pré-seleção na chamada única será anunciada hoje, 18. Estudantes com aprovação na pré-seleção deverão acessar o Fies Seleção para complementar a inscrição entre os dias 19 e 21 de fevereiro, fornecendo mais informações.

Resultado do Fies: 'Não passei, e agora?'

Quem não conseguiu aprovação na fase regular participa automaticamente da lista de espera, que seguirá a mesma ordem de classificação. A partir dela, as vagas não ocupadas poderão ser preenchidas.

O período de convocação para participantes da lista de espera será de 25 de fevereiro a 9 de abril.

Entenda o Fies Social Instituído pela Resolução nº 58/2024, o Fies Social propõe retomar o papel social do programa, criado para atender necessidades de estudantes de baixa renda. O programa reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).