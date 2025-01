Presos selecionados para participar do Sana tiveram as maiores notas no Enem e Encceja

ITAITINGA, CE, BRASIL, 09-11-2017: Presos do Complexo Penitenciário Itaitinga fazem aulas preparatórias para o Enem. (Foto: Evilázio Bezerra/O POVO). / Crédito: EVILÁZIO BEZERRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partir da seleção, os nomes dos internos foram enviados ao juiz corregedor dos presídios, que concedeu a autorização. No entanto, foi verificado os crimes cometidos pelos internos selecionados. A visita que estava marcada para este sábado, 25, foi cancelada.

No ofício enviado pela SAP para o juiz corregedor, obtido pelo O POVO, o órgão se manifestou informando, que, após anexar as fichas dos presos, o órgão fez uma reanálise do nível de segurança dos custodiados. "Visando manter à ordem pública, bem como a garantia pública, este estabelecimento prisional não poderá concretizar tal missão", consta. Entre os internos que apresentaram as melhores notas do Enem, Enceja e Livro Aberto existiam internos com antecedentes criminais por estupro, feminicídio e tráfico de drogas. A situação causou revolta entre familiares de vítimas, que utilizaram as redes sociais para denunciar o caso. Após a repercussão do caso, a decisão foi revogada. O magistrado responsável pela decisão é o Corregedor dos Presídios. Ao O POVO, o juiz informou que a seleção dos internos é feita pela SAP.

"A unidade prisional faz a seleção de quem vai participar de eventos culturais e a gente só faz uma autorização formal. Todos da seleção são avaliados pela unidade prisional, A gente acabou sendo induzido em erro, pois, obviamente, não fazia sentido essa pessoa ser incluída, mas foi revogado uma vez que a gente foi notificado da situação concreta", informou o magistrado.

100 internos cursam ensino superior no Ceará; entre os cursos estão Engenharia Civil, Teologia e Direito O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL) foram divulgados neste mês de janeiro. Os familiares foram orientados sobre como inscrever os internos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e as bolsas de estudo em universidades privadas por intermédio do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Na divulgação do resultado do Enem, a SAP pontuou que "a educação transforma o mundo e muda as pessoas. A SAP prioriza o estudo como forma de ressocialização de dentro para fora do sistema penitenciário".

O órgão divulgou ainda que 100 alunos fazem cursos de nível superior à distância com aula de segunda a sexta. Os cursos são Engenharia Civil, Filosofia, Gestão e Inovação, Letras e Libras, Teologia, Direito Penal e Processual, Artes Visuais, Gestão em Recursos Humanos, Logística, Empreendedorismo, Processos Gerenciais, Segurança Pública, Transações Imobiliárias, Educação física, dentre outros. Mais de cinco mil internos e internas do Ceará receberam aprovações no Encceja PPL20. Em novembro de 2024 internos da Pacatuba celebraram formatura de 25 internos das turmas de alfabetização por meio da Educação de Jovens e Adultos. O projeto Livro Aberto também teve as notas utilizadas na seleção. É um projeto de ressocialização por meio da leitura de obras literárias que apresentam reflexões sobre temas sociais. Ainda é possível extinguir quatro dias de pena a cada leitura.