Sisu 2025: lista de espera começa hoje, 27; veja como entrar

Com atraso na divulgação, resultados saíram nesta segunda, 27. Saiba como visualizar e manifestar interesse na lista de espera da instituição de escolha

Para quem não obteve a aprovação na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2025), é possível manifestar interesse em participar da lista de espera do curso desejado. Com um dia de atraso, os resultados da seleção saíram nesta segunda-feira, 27.

Sisu 2025: como consultar resultado?

O arremate do Sisu 2025 pode ser consultado pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Basta acessar o site e clicar em “consultar” na aba de Resultado da Chamada Regular.