Presidente da Ubes cobra respostas sobre demora na divulgação do resultado do Sisu

SISU: selecionados têm até quarta-feira para fazer matrícula

O presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Hugo Silva, cobrou o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, por respostas acerca do atraso na divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Este domingo, 26, é a data prevista para a divulgação do resultado da primeira chamada, segundo calendário do Ministério da Educação (MEC).

Em publicação no X (antigo Twitter), o representante dos estudantes mostra mensagem de WhatsApp enviada a um contato que seria da presidência do instituto. "É inadmissível que os estudantes precisem ficar mais de 20h em aflição com algo que definirá nosso futuro", disse.

"Já se passaram dias e os resultados do SISU continuam em atraso, causando angústia e incertezas para milhares de estudantes que esperam por uma resposta. Não estamos falando apenas de números, mas do futuro de jovens que dependem desse resultado para planejar sua vida acadêmica e profissional. A demora é inaceitável, especialmente em um sistema que deveria ser mais eficiente", diz na mensagem.

"Diante disso, gostaria de saber quando podemos esperar a publicação oficial dos resultados, bem como se há algum fator específico que tenha ocasionado esse atraso. Agradeço desde já pela atenção e espero contar com uma resposta em breve!", consta na publicação da conversa. A mensagem consta como visualizada. "Diante disso, gostaria de saber quando podemos esperar a publicação oficial dos resultados, bem como se há algum fator específico que tenha ocasionado esse atraso. Agradeço desde já pela atenção e espero contar com uma resposta em breve!", consta na publicação da conversa. A mensagem consta como visualizada. Nas redes sociais, estudantes têm reclamado do atraso da divulgação e da tensão gerada ao longo do dia. Situação gerou memes nas redes.