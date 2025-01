Sisu 2025 divulga resultados; saiba como acessar lista de aprovados

Os resultados do Sistema de Seleção Unificada 2025 (Sisu 2025) foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 27. Estudantes que obtiveram nota suficiente para ingressar no curso desejado, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, poderão realizar a matrícula.

Presos selecionados para participar do Sana tiveram as maiores notas no Enem e Encceja; CONFIRA