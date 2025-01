Sisu 2025: candidatos reclamam de resultados divulgados em planilha

Os resultados do Sisu 2025 foram divulgados nesta segunda-feira, 27, após um dia de atraso. No entanto, os candidatos se depararam com uma planilha com as classificações em vez da página com os resultados automáticos, como nos anos anteriores. Nas redes sociais, eles reclamaram do método.

Os resultados estavam previstos para esse domingo, 26, mas o governo avisou no final do dia que seriam adiados para esta segunda-feira, 27. Por volta das 5h45min desta manhã, a planilha já estava disponível.