Sisu 2025: inscrições acabam hoje, 21; saiba os próximos passos

A seleção unificada é responsável pelo ingresso de milhares de estudantes em universidades públicas. No Ceará, são 14.650 vagas. Veja o que falta

Seguem abertas até 23h59min desta terça-feira, 21, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2025), método de ingresso de milhares de estudantes em instituições públicas de ensino superior no Brasil. Adesões são feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Conforme o cronograma do processo, o resultado será divulgado no domingo, dia 26 de janeiro. Neste dia também serão oficializadas as notas de corte de 2025 para os cursos ofertados.