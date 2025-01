Enem: das 12 notas máximas na Redação, cinco são do Nordeste, sendo uma do Ceará

A prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 registrou 12 notas máximas, com pontuação mil. Uma das redações é do Ceará. Dos 12 participantes que obtiveram nota máxima na categoria, apenas é oriundo de escola pública, em Minas Gerais.

O resultado, divulgado nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério da Educação (MEC), apontou que, do total das notas máximas, cinco são de estados nordestinos: