Enem 2024: Candidatos chegam para o segundo dia de provas em Fortaleza

A estudante Carla beatriz deseja cursar Letras Inglês ou Artes Visuais na universidade Crédito: Mateus Brisa

Neste domingo, 10, a partir das 13h30min, ocorre o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o movimento tranquilo, os candidatos já começaram a chegar nos locais de prova nesta manhã. O exame contará com 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. A duração será de cinco horas, com previsão de término às 18h30min. Enem: estudantes terão ônibus, metrô e VLT gratuitos no 2º dia de prova em Fortaleza É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por meio das redes sociais, o presidente Lula desejou boa prova a todos os jovens e adultos inscritos no Exame: "Não se esqueçam de levar documentos e todos os materiais necessários".

A estudante pretende cursar Letras Inglês ou Artes Visuais. Ela reforça que, seu nervosismo maior no primeiro dia ocorreu, pois os conteúdos eram o que tinham mais haver com o seu curso escolhido. Em relação a sua preparação, ela comenta que foi estressante por causa da quantidade de simulados. Ela afirma que só conseguiu estudar mesmo em "aulas normais". Fabiana Castro, 17, e Luara Rodrigues,19 Crédito: Mateus Brisa

As estudantes da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Jáder Moreira de Carvalho, Fabiana Castro e a Luara Rodrigues, de 17 e 19 anos respectivamente, que também irão realizar o exame na Uece, compartilham do sentimento de Carla e estão mais tranquilas para esse segundo momento do exame. Luara ressalta que por mais que não tenha conseguido ir bem no primeiro dia, está com boas expectativas para o segundo, por ter mais afinidade com os conteúdos de exatas. Já Fabiana, afirma ter um melhor desempenho nas provas de Ciências Humanas, Português e Redação, porém, estudou muito e crê que "vai dar certo". Ambas as estudantes pretendem cursar Direito.

Maria Luanny Paiva de Oliveira, 17 anos Crédito: Beatriz Teixeira Com o desejo de ser professora, Maria Luanny Paiva, de 17 anos, está realizando o Enem pela primeira vez e quer ingressar no curso de Licenciatura das Ciências Sociais na Uece ou na Universidade Federal do Ceará (UFC). A candidata se inspirou na forma com que sua professora ensina e sua ajuda em várias assuntos em que ela tinha dificuldade de entender. A estudante está mais ansiosa para esse segundo dia pois "nunca teve uma grande identificação com a matemática".