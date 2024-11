Enem: estudantes terão ônibus, metrô e VLT gratuitos no 2º dia de prova em Fortaleza

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 10, Ceará terá operação de metrô e VLTs gratuita e aberta para todos. Em Fortaleza, estudantes terão gratuidade nos ônibus com apresentação da carteira de estudante.

No primeiro dia de aplicação das provas, no último domingo, 3, 78,5% dos 250.388 inscritos no Estado compareceram ao certame. Do total de inscritos, 113 mil são concluintes da rede pública de ensino.

Enem 2024: transporte no segundo dia de prova

Assim como no primeiro domingo, a operação especial de metrô e VLTs para o Enem 2024 ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral.