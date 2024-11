Enem 2024: 2º dia de provas é neste domingo, 10

Movimentação e entrada de estudantes para o primeiro dia de provas do Enem 2024, na Uece - Campus Itaperi Crédito: Samuel Setubal

O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é neste domingo, 10. No Ceará, 250.388 pessoas se inscreveram para realizar o teste, mas 78,5% compareceram ao primeiro dia de provas, no último domingo, 3. São 758 locais de prova espalhados por 120 municípios no Estado. Segundo dia de exame terá 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. A prova terá 5 horas de duração, das 13h30min às 18h30min. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem solicitou tempo adicional e teve o pedido aprovado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) terá o prazo de conclusão estendido para 20 horas.

Dos inscritos no Ceará, 44% são concluintes da última série do ensino médio, sendo 103.123 inscrições gratuitas e 8.997 são pagantes. Conforme a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), 99% dos alunos do 3º ano da rede pública foram inscritos na prova. Do total de inscrições no Ceará, 32,9% (82.565) são de participantes que já concluíram o ensino médio. Outros 53.782 inscritos estão no 1º ou 2º ano, e 1.921 são candidatos que não cursam e nem concluíram o ensino médio e participam do exame como “treineiros” para testar seus conhecimentos. O exame seleciona estudantes para vagas no ensino superior (redes privadas e públicas), por meio do acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni)

Enem 2024: calendário De 11 a 15 de novembro, será possível pedir a reaplicação das provas em caso de problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. Os participantes terão uma nova chance de realizar a prova nos dias 10 e 11 de dezembro. O gabarito oficial será divulgado no dia 20 de novembro e, no dia 13 de janeiro, os resultados estarão disponíveis. Enem 2024: transporte gratuito no Ceará Ceará terá operação de metrô e VLTs gratuita e aberta para todos. Assim como no primeiro domingo, a operação especial de metrô e VLTs para o Enem 2024 ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral.

As primeiras viagens dos trens ocorrem a partir das 10h30min, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19h, possibilitando a utilização do transporte sobre trilhos no percurso de volta. Em Fortaleza, os estudantes terão gratuidade nos ônibus. Todos que possuem carteirinha de estudante terão passe livre garantido das 8h às 20 horas, conforme a Prefeitura.

Enem 2024: primeiro dia de provas O primeiro dia de prova registrou a presença de 73,4% dos mais de 4,3 milhões de inscritos em todo o Brasil. Cerca de 26,6% dos candidatos não compareceram ao local de prova.