Resultado do Sisu 2024: MEC ultrapassa prazo de divulgação; entenda

Nas redes sociais, os estudantes compartilharam o seu nervosismo com o atraso, muitos por meio de humor, mas a frustração não deixava de transparecer. “Resultado do sisu ia ser divulgado agora 18:30 e já mudou para dia 31 chegaaaaaa (sic)”, desabafou um usuário.

Em nota, o Mec afirmou identificação de "problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado".

Resultado do Sisu 2024: próxima data

No Acesso Único do Sisu, os estudantes ainda encontram a indicação de que o resultado acontecerá no dia 30 de janeiro, mas outros participantes já receberam um aviso de prorrogação até o próximo dia, quarta-feira, 31, sem horário estabelecido.

A edição do Sisu teve uma única etapa de inscrição para todo o ano e ofertou 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Sisu 2024: nova data

31 de janeiro - Quarta-feira

Sem horário divulgado

Resultado do Sisu 2024: críticas ao atraso

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) publicou na rede social X, antigo Twitter, críticas à demora na chamada regular do Sisu 2024.

“É inadmissível o atraso no resultado do SISU e até agora, nenhuma explicação ou justificativa foi dada. Milhares de estudantes estão reclamando do funcionamento do site e seguimos sem respostas. Alô @inep_oficial e @min_educacao, bora resolver?”, destaca a nota.