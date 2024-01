Enem 2023: Posso pedir revisão das notas das provas ou da redação?

Entenda como é feito o cálculo das notas e se cabe recursos ou não quanto ao desempenho no exame. Notas são utilizadas para ingresso no Ensino Superior

Já é possível acessar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 na Página do Participante. Para acessar os resultados, é necessário realizar o login com o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Muitos estudantes já realizaram a consulta e, insatisfeitos com os resultados, cogitam solicitar a revisão das notas. Mas será que existe essa possibilidade assim como em outros vestibulares?

Afinal, é possivel pedir recurso no Enem?

De acordo com o edital do exame, essa possibilidade não está prevista.