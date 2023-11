Rede de apoio no Enem: famílias acompanham candidatos antes da prova

Famílias formam rede de apoio para candidatos do Enem Crédito: Fernanda Barros

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais importantes da vida estudantil quando se trata do ingresso ao ensino superior no Brasil. O sonho de estar na universidade move cotidianamente pais, filhos e, talvez, a família toda, para a busca do diploma e possivelmente a ascensão social. O primeiro dia de prova acontece neste domingo, 5, e exemplos dessa rede de apoio foram encontrados em locais de prova em Fortaleza. Júlia dos Santos Silva, 17, foi acompanhada por sua avó, Joanita, 66, para fazer a prova do Enem. "Estou com expectativas boas", afirma a estudante.

Júlia dos Santos Silva, 17, foi acompanhada por sua avó, Joanita, 66 Crédito: Fernanda Barros

Ela decidiu chegar mais cedo porque iria de ônibus, então não queria arriscar se atrasar. A estudante chegou por volta de 10h30min à Universidade de Fortaleza (Unifor) e recebeu o apoio de sua família ao longo de todo o ano. "Estou confiante naquele lá de cima: Deus. É uma menina muito lutadora pelo que ela quer e ela vai conseguir. Tenho fé em Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo, ela", compartilha a avó. Maria Matielly, 15, foi acompanhada por seu pai, Marcelo Glayson, 46, em sua primeira prova do Enem. O microempreendedor fez questão de estar ao lado da filha nesse momento importante da vida. "As expectativas são as melhores, sem pressão, para ela se familiarizar com o ambiente, para que mais tarde siga seu caminho de forma agradável", relata Marcelo. Maria Matielly, 15, foi acompanhada por seu pai, Marcelo Glayson, 46 Crédito: Fernanda Barros

Maria pensa em cursar Psicologia e está confiante para a sua primeira experiência. Em 2023, ela focou na escola, mas pretende investir mais nos estudos para a prova. Marcelo compartilha o companheirismo enquanto pai: "Para nós, sempre é um passo adiante que a gente segue na vida dos nossos filhos para que eles tenham bons ventos". "Por ser um pouco mais velho, talvez a gente não tenha tido essa proximidade com nossos pais, entendendo que a gente batalhou e sofreu mais para que eles possam ver que é possível. A gente acompanha, torce e faz de tudo para que o caminho dela seja melhor ainda", declara.