Enem 2023: candidatos começam a chegar aos locais de prova em Fortaleza

Em um dos locais mais movimentados de aplicação de prova, na Universidade Estadual do Ceará (Uece), está o estudante Eduardo Rosa, 21, morador do Conjunto Ceará, que pela quarta vez realiza a prova com o sonho de cursar Medicina .

O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 5. Ao todo, foram mais de 3,9 milhões estudantes inscritos que devem realizar a primeira etapa da prova, desses cerca de 242 mil são cearenses . No Estado, são 718 locais de prova e 8.575 salas de aplicação

Mesmo com o pé quebrado , o estudante Iarley Kevin Viana Gomes, 16, não deixou que a dificuldade o fizesse desistir de ir até o local de prova. Ele quebrou o pé jogando bola pela seleção do colégio na quarta-feira, 1º. Futuramente pretende fazer engenharia.

"Quais são as minhas expectativas para a prova? Sendo bem honesta, eu não espero menos que mil. Eu planejei qualquer coisa que pudesse dar alguma margem de erro”, conta a estudante com cinco canetas na mão.

Em outro local de prova, na Universidade de Fortaleza (Unifor), está a estudante Amanda Evelly, 19, com sonho de cursar Design de Moda e ser a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. Ela conta que o processo foi árduo e espera bons resultados.

“Até para chutar você tem que ter estratégia. Ou seja, quando eu fui começar a fazer o Enem eu sempre estudava como chegar no local, como tranquilizar, Mas com o passar tempo, como é a quarta vez, a gente já fica bem mais tranquilo”, revela o estudante.

A preparação não acontece somente pela classe estudantil, mas também pelos vendedores ambulantes , que se organizam até uma semana antes e se atualizam das regras do vestibular para comercializar produtos no dia de aplicação. Exemplo disso é a vendedora ambulante, Valéria Cruz Ferreira, 51, comercializando água e caneta esferográfica preta.

Valéria Cruz, vendedora ambulante Crédito: Mirla Nobre

“Passo assim uma semana comprando água, faço um cafézinho e venho vender as minhas águas aqui. Todos os concursos estou aqui. Eu vou ficar até 13 horas, no máximo 14 horas, porque no final o pessoal quer ir embora, né? Não dá para vender mais nada”, conta a vendedora que chegou às 7 horas no local.

A vendedora Verônica Soares, 56, chegou por volta das 5 horas na Uece e conta que pesquisou na internet para saber os horários de abertura dos portões e o que poderia vender no local.

“Entrando na internet e vendo nos jornais a hora que iria ser a entrada dos alunos, que horas fecha os portões. A gente fez isso tudo preparado para que chegasse aqui no horário antecipado para que as crianças fizesse esse lanchinho antes de começar. Eu vendo caneta, chocolate, cereais e o cafezinho, é que a gente não deixa de passar com cearense gosta muito”, afirma.



Neste domingo, os candidatos respondem 90 questões, divididas entre 45 de Linguagens e Códigos e mais 45 de Ciências Humanas. Além das questões objetivas, os estudantes terão que desenvolver uma redação dissertativa-argumentativa, cujo o tema é descoberto na hora da prova.

O exame acontece por dois domingos consecutivos e seleciona estudantes para vagas no ensino superior (redes privadas e públicas), por meio do acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni).

Enem 2023: assista ao vivo à transmissão do O POVO

A partir das 19 horas, os estudantes poderão acompanhar ao vivo a correção e comentários da prova através da transmissão da organização educacional Farias Brito em parceria com O POVO. A disponibilização acontece nas redes do O POVO — Facebook, X (antigo Twitter), YouTube e TikTok.