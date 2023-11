Enem 2023: candidatos podem pedir a reaplicação das provas

O edital do exame prevê uma "segunda chamada do Enem" para alguns casos específicos; veja como conseguir e relembre caso registrado em Fortaleza em 2019

Quase um terço dos candidatos que se inscreveram para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) faltaram ao primeiro dia de provas neste domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão organizador da prova.

“Em casos do estudante solicitar a reaplicação, vamos analisar. O período para envio das informações é de 13 a 17 de novembro. Se necessário, a reaplicação será em 12 e 13 de dezembro”, disse Manuel Palácios, diretor do Inep, na coletiva do balanço do dia de provas.

O edital do Enem 2023 prevê como justificativas os “desastres naturais que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante, ou acometido por uma das doenças infectocontagiosas citadas”.

As doenças são: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Camilo Santana, ministro da Educação, salientou neste domingo que os estudantes que forem prejudicados pelas condições climáticas no país poderão participar do Enem, de acordo com comunicado que havia sido publicado no dia anterior em relação às fortes chuvas que têm caído em São Paulo e Paraná.

Lembrando que mesmo não havendo a informação no edital, o Inep garantiu que os inscritos que foram colocados para fazer a prova em locais com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição também podem pedir a reaplicação do Enem.