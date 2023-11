Enem 2023: Ceará tem 3ª menor taxa de faltosos, 25,1% ausentes no primeiro dia

No Brasil, 28,1% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 faltaram ao primeiro dia de prova

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 no Ceará, neste domingo, 5, 25,1% dos 241.979 inscritos faltaram. Taxa é menor do que a média nacional, que foi de 28,1% de ausentes. Estado só fica atrás dos estados nordestinos de Sergipe (24,6%) e Rio Grande do Norte (24,9%), com menor número de faltosos no primeiro domingo de prova.

Balanço preliminar foi divulgado em coletiva por volta das 20 horas de hoje. Camilo Santana, ministro da Educação, destacou que, pela primeira vez, o Nordeste teve mais inscritos. Ele destacou que as novidades desta edição foram o cartão-resposta ampliado e a prova colorida.