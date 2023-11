Enem 2023: tema da redação foi abordado em reportagem do O POVO em agosto

A reportagem "Que escolhas você faria por amor?", publicada no O POVO em 6 de agosto deste ano, abordou o tema escolhido para a redação do Enem, neste domingo, 5

"Abrir mão de uma promoção profissional, de mudar de estado, de viajar, ou abrir do casamento, de ter uma profissão no mercado formal, de se cuidar. Será que o termo certo é 'abrir mão'? E se estas escolhas, feitas de forma consciente, fossem por amor? Você faria?", pergunta a reportagem, em seu trecho inicial.

O tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, escolhido para a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, aplicada neste domingo, 5, foi tema da reportagem "Que escolhas você faria por amor?", publicada pelo O POVO em agosto deste ano.

Leia mais Que escolhas você faria por amor?

Sobre o assunto Que escolhas você faria por amor?

O conteúdo traz personagens que se enquadram na chamada “Geração Sanduíche”, termo designado a pessoas adultas de meia idade que cuidam, simultaneamente, de seus pais idosos, de seus filhos e, em alguns casos, de seus netos.

"Por mais que não se tenham estudos brasileiros que quantifiquem essa geração sanduíche, a mais atual Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad-C 2019), em seu suplemento "Outras Formas de Trabalho", aponta que o número de familiares que se dedicavam a cuidados de indivíduos de 60 anos ou mais já havia saltado de 3,7 milhões em 2016 para 5,1 milhões em 2019", destacaa reportagem.

Neste domingo, 5, aconteceu a primeira fase das provas do Enem 2023, com os blocos de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e a Redação.O segundo dia de provas do Enem será no próximo domingo, 12, com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia).