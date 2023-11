Fortaleza terá ônibus gratuito nos dias do Enem; veja quem tem direito

Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro

Estudantes de Fortaleza terão direito à gratuidade no transporte publico nos dois domingos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 5 e 12 de novembro. O projeto de lei (PL) foi sancionado nessa sexta-feira, 3, pelo prefeito José Sarto.

Todos que possuem a carteirinha estudantil terão direito a duas gratuidades diárias, não cumulativas, concedidas e válidas entre 8 horas e 20 horas dos dias de prova. São 74.116 inscritos na prova na Capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PL havia sido enviado à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na quarta-feira, 1º, e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores que votaram — 38 votos —, na sexta.