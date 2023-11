Gratuidade do transporte público em Fortaleza para estudantes nos dias de Enem é aprovada na CMFor

Texto enviado pela prefeitura prevê que a gratuidade será válida entre 8h e 20h dos dias 5 e 12 de novembro, datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, nesta sexta-feira, 3, em discussão única, o projeto que garante gratuidades para estudantes no transporte público da Capital nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O concurso ocorre neste domingo, 5, e no seguinte, dia 12 de novembro. Foram 38 votos a favor, unanimidade entre os vereadores que votaram.

O texto, que segue para a sanção do prefeito José Sarto (PDT), prevê que duas gratuidades diárias, não cumulativas, serão concedidas e válidas entre 8 horas e 20 horas dos dias de prova. Em princípio, todos os estudantes com carteira estudantil terão acesso ao benefício. De autoria do prefeito, a matéria tramitou em regime de urgência na CMFor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Metrô e VLTs de Fortaleza, Sobral e Cariri terão gratuidade no primeiro dia do Enem