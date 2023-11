5 dicas para controlar a ansiedade antes das provas do Enem

Com a data da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, é comum que os estudantes comecem a ficar ansiosos e cansados com todo o processo de preparação. Por isso, é importante investir em atividades para acalmar a mente e organizar bem o tempo reservado aos estudos.

Por isso, Augusto Jimenez, psicólogo e Diretor Nacional da Minds idiomas, lista 5 dicas para controlar a ansiedade e descansar a mente antes do exame. Confira!

1. Controle o uso das redes sociais

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 41% dos jovens brasileiros têm sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão decorrente do uso das redes sociais em excesso. O estudo é do ICD- indicador de Confiança Digital promovido pela FGV. Estipule um horário para checar as suas redes, e utilize o seu tempo para ver filmes ou fazer algo que goste.