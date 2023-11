Metrô e VLTs de Fortaleza, Sobral e Cariri terão gratuidade no primeiro dia do Enem

Os metrôs e VLTs de Fortaleza, Sobral e Cariri terão passagem gratuita no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que será realizado no domingo, 5. A decisão foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas, nesta sexta-feira, 3.

Pelas redes sociais, o governador informou que a medida “visa facilitar o deslocamento dos estudantes que realizarão a prova” e destacou que mais de 240 mil cearenses estão inscritos no exame. A gratuidade nos metrôs funcionará das 10h30min às 14 horas e das 15 às 19h30min.