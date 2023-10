Enem 2023: Inep libera locais de prova nesta terça; veja como consultar

O estudante pode ver o local de prova no cartão de inscrição. As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Inep libera nesta terça-feira (24/10) os locais de prova para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação pode ser acessada no Cartão de Confirmação de Inscrição, que está disponível na página do participante.

As provas do Enem 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro para os 3,9 milhões de inscritos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enem 2023: saiba como ver os locais de prova

Para acessar o local de prova, o candidato deve acessar a Página do Participante com o login da plataforma gov.br. Depois é só clicar em “Aplicação” no menu lateral e em seguida, no botão “Local de Prova”.