Maio tem feriados? Veja calendário do mês em 2024

O mês de maio em 2024 terá um feriado nacional e outro facultativo; confira os feriados programados para o quinto mês do ano

O mês de maio é marcado por dois feriados, o Dia do Trabalhador e Corpus Christi.

O Dia do Trabalhador exalta a importância de todos os profissionais para a construção da sociedade. A data é considerada um feriado nacional, ou seja, todos os trabalhadores deverão ter folga, garantido por lei, menos aqueles que exercem funções em setores essenciais.

No entanto, estes mesmos deverão ser recompensados pelas suas 'não folgas', de acordo com o artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que pode ser uma remuneração a mais ou folgas em outros dias.