Originário do movimento trabalhista do final do século XIX, este dia, também conhecido como Primeiro de Maio, comemora a luta histórica por melhores condições de trabalho e tratamento justo.

Em 1886, os trabalhadores manifestaram-se pelo estabelecimento de uma jornada de trabalho de oito horas, culminando numa manifestação massiva. No entanto, as tensões aumentaram em Chicago, nos EUA, levando ao trágico “Caso Haymarket”, que se tornou o catalisador do início do Dia Internacional do Trabalho.

Dia do Trabalhador: 1º de maio é feriado ou ponto facultativo?

Na data, em todo o território nacional, é concedido um dia de folga aos funcionários, sendo considerado feriado aos contratados e registrados por meio do regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Os funcionários que exercem funções em setores essenciais deverão trabalhar. Porém, estes mesmos deverão ser recompensados pelas suas 'não folgas', que poderão ser alguma remuneração específica ou uma compensatória de folgas futuras, segundo o artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).