Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6953 hoje (13/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Quina 6953 de hoje (13/2/26); prêmio é de R$ 20 milhões

Quina, Concurso 6953 resultado desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/2/26). O prêmio será de R$ 20 milhões
Atualizado às Autor Maria Clara Moreira, Júlia Honorato
Autor
Maria Clara Moreira, Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6953, desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/2/26). O prêmio será de R$ 20 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (13/2/26): Concurso 6953

58 - 63 - 35 - 07 - 22

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de quinta (12/2/26): Concurso 6952

02 - 57 - 01 - 62 - 79

Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951

44 - 66 - 10 - 01 - 20

Resultado da Quina de terça (10/2/26): Concurso 6950

01 - 24 - 47 - 06 - 60

Resultado da Quina de segunda (9/2/26): Concurso 6949

51 - 60 - 67 - 21 - 73

Resultado da Quina de sábado (7/2/26): Concurso 6948

32 - 03 - 21 - 46 - 57

Resultado da Quina de sexta (6/2/26): Concurso 6947

30 - 06 - 60 - 52 - 79

Resultado da Quina de quinta (5/2/26): Concurso 6946

75 - 80 - 53 - 48 - 01

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20 horas.

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina 

>> Resultado da Quina, Concurso 6952, quinta, 12 de fevereiro (12/2/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6951, quarta, 11 de fevereiro (11/2/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6950, terça, 10 de fevereiro (10/2/26)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar