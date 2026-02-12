Quina 6952 hoje (12/2/26): resultado e prêmio

Quina, Concurso 6952 resultado desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). O prêmio será de R$ 18 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6952, desta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). O prêmio será de R$ 17,9 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (12/2/26): Concurso 6952

02 - 57 - 01 - 62 - 79

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de quarta (11/2/26): Concurso 6951 44 - 66 - 10 - 01 - 20

Resultado da Quina de terça (10/2/26): Concurso 6950 01 - 24 - 47 - 06 - 60 Resultado da Quina de segunda (9/2/26): Concurso 6949

51 - 60 - 67 - 21 - 73 Resultado da Quina de sábado (7/2/26): Concurso 6948 32 - 03 - 21 - 46 - 57