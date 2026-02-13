Lotomania 2888 hoje (13/2/26): resultado e prêmio

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2888, hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/2/26). O prêmio é de R$ 2,7 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Lotomania, concurso 2888, hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/2/26). O prêmio é de R$ 2,7 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania hoje (13/2/26): Concurso 2888 18 - 44 - 40 - 21 - 04 - 97 - 76 - 83 - 80 - 43 - 10 - 67 - 59 - 51 - 65 - 36 - 93 - 87 - 24 - 82

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado Lotomania quarta (11/2/26): Concurso 2887

88 - 85 - 36 - 13 - 20 - 49 - 30 - 02 - 04 - 00 - 69 - 96 - 97 - 77 - 76 - 05 - 90 - 81 - 78 - 14

Resultado Lotomania segunda (9/2/26): Concurso 2886 81 - 01 - 76 - 50 - 12 - 49 - 92 - 90 - 28 - 48 - 82 - 35 - 05 - 75 - 13 - 74 - 80 - 77 - 72 - 03 Resultado Lotomania sexta (6/2/26): Concurso 2885 73 - 81 - 82 - 49 - 27 - 76 - 14 - 44 - 00 - 61 - 13 - 69 - 32 - 60 - 10 - 43 - 42 - 55 - 52 - 18 Resultado Lotomania quarta (4/2/26): Concurso 2884

80 - 78 - 74 - 30 - 08 - 14 - 71 - 55 - 58 - 38 - 77 - 23 - 91 - 37 - 60 - 41 - 00 - 03 - 32 - 45