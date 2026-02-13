Lotofácil 3613 hoje (13/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3613 é divulgado hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/2/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão / Crédito: DEÍSA GARCÊZ/Especial para O POVO

O resultado da Lotofácil Concurso 3613 é divulgado hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026 (13/2/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (13/2/26): Concurso 3613

09 - 20 - 01 - 18 - 22 - 21 - 16 - 15 - 12 - 07 - 03 - 10 - 04 - 11 - 23

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Lotofácil quinta (12/2/26): Concurso 3612

19 - 09 - 17 - 18 - 06 - 25 - 04 - 20 - 22 - 08 - 15 - 21 - 16 - 11 - 14

Resultado da Lotofácil quarta (11/2/26): Concurso 3611 04 - 01 - 12 - 14 - 15 - 05 - 03 - 06 - 19 - 17 - 02 - 10 - 25 - 11 - 18 Resultado da Lotofácil terça (10/2/26): Concurso 3610 03 - 05 - 01 - 10 - 22 - 24 - 08 - 13 - 14 - 17 - 20 - 23 - 07 - 25 - 21 Resultado da Lotofácil segunda (9/2/26): Concurso 3609

11 - 20 - 24 - 06 - 13 - 02 - 12 - 05 - 19 - 10 - 08 - 09 - 22 - 25 - 17