Lotofácil 3612 hoje (12/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3612 de hoje (12/2/26); prêmio é de R$ 1,8 milhão

O resultado da Lotofácil Concurso 3612 é divulgado hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 21 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (12/2/26): Concurso 3612

19 - 09 - 17 - 18 - 06 - 25 - 04 - 20 - 22 - 08 - 15 - 21 - 16 - 11 - 14

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil quarta (11/2/26): Concurso 3611

04 - 01 - 12 - 14 - 15 - 05 - 03 - 06 - 19 - 17 - 02 - 10 - 25 - 11 - 18

Resultado da Lotofácil terça (10/2/26): Concurso 3610

03 - 05 - 01 - 10 - 22 - 24 - 08 - 13 - 14 - 17 - 20 - 23 - 07 - 25 - 21

Resultado da Lotofácil segunda (9/2/26): Concurso 3609

11 - 20 - 24 - 06 - 13 - 02 - 12 - 05 - 19 - 10 - 08 - 09 - 22 - 25 - 17

Resultado da Lotofácil sábado (7/2/26): Concurso 3608

11 - 02 - 06 - 20 - 19 - 05 - 16 - 25 - 18 - 17 - 09 - 14 - 23 - 22 - 08

Resultado da Lotofácil sexta (6/2/26): Concurso 3607

18 - 02 - 23 - 08 - 05 - 20 - 09 - 15 - 01 - 04 - 06 - 13 - 14 - 16 - 19

Resultado da Lotofácil quinta (5/2/26): Concurso 3606

20 - 14 - 06 - 17 - 19 - 24 - 11 - 02 - 12 - 09 - 21 - 15 - 23 - 03 - 07

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3611, sábado, 11 de fevereiro (11/2/26)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3610, terça, 10 de fevereiro (10/2/26)

>> Resultado da Lotofácil, Concurso 3609, segunda, 9 de fevereiro (9/2/26)

