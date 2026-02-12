Timemania 2355 hoje (12/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Timemania, Concurso 2355 é divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). Prêmio de R$ 6,2 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2355 é divulgado hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). Prêmio de R$ 6,2 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (12/2/26): competição 2355

12 - 24 - 33 - 64 - 73 - 38 - 63

Time do coração: 51 - Manaus/AM A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania terça (10/2/26): competição 2354 07 - 36 - 16 - 73 - 06 - 29 - 51 Time do coração: 70 - São José/RS Resultado Timemania sábado (7/2/26): competição 2353

05 - 77 - 71 - 67 - 72 - 40 - 36