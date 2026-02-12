Timemania 2355 hoje (12/2/26): resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2355 de hoje (12/2/26); prêmio de R$ 6,2 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2355 é divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). Prêmio de R$ 6,2 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2355 é divulgado hoje, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 (12/2/26). Prêmio de R$ 6,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
12 - 24 - 33 - 64 - 73 - 38 - 63
Time do coração: 51 - Manaus/AM
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado Timemania terça (10/2/26): competição 2354
07 - 36 - 16 - 73 - 06 - 29 - 51
Time do coração: 70 - São José/RS
Resultado Timemania sábado (7/2/26): competição 2353
05 - 77 - 71 - 67 - 72 - 40 - 36
Time do coração: 01 - ABC-RN
Resultado Timemania quinta (5/2/26): competição 2352
44 - 08 - 65 - 54 - 13 - 15 - 34
Time do coração: 32 - Cruzeiro/MG
Resultado Timemania sábado (31/01/26): competição 2350
71 - 44 - 47 - 40 - 48 - 05 - 42
Time do coração: 15 - BOTAFOGO/RJ*
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
