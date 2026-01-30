Quina 6941 de hoje (30/01/26); Resultado e prêmio

Quina, Concurso 6941 resultado desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio será de R$ 600 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6941, desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio será de R$ 609,2 mil. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (30/01/26): Concurso 6941 32 - 64 - 12 - 34 - 57

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de quinta (29/01/26): Concurso 6940 66 - 24 - 53 - 77 - 73