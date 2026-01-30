Quina 6941 de hoje (30/01/26); Resultado e prêmio

Resultado da Quina 6941 de hoje (30/01/26); prêmio é de R$ 609,2 milQuina, Concurso 6941 resultado desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio será de R$ 609,2 mil
Resultado da Quina, Concurso 6941, desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 (30/01/26). O prêmio será de R$ 609,2 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
32 - 64 - 12 - 34 - 57
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de quinta (29/01/26): Concurso 6940
66 - 24 - 53 - 77 - 73
Resultado da Quina de quarta (28/01/26): Concurso 6939
26 - 55 - 27 - 10 - 73
Resultado da Quina de terça (27/01/26): Concurso 6938
21 - 03 - 32 - 04 - 52
Resultados das loterias de hoje
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20 horas.
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
